Россия использовала до 60% своих ракет за время полномасштабной войны, - разведка

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

"Что касается высокоточного вооружения, как заявляет Россия, это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования - Х101, Х555. По нашим подсчетам, на сегодняшний день использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны", - сказал Скибицкий.

По данным разведки Украины, больше всего страна-агрессор использовала баллистические ракеты в комплекс "Искандер". Сообщают, что ракеты этого типа для ударов по территории Украины "уже давно не фиксировали".

В разведке добавляют, что из-за санкций у России проблемы при производстве новых ракет, однако она имеет достаточно старых советских запасов.

"Это и крылатые ракеты, те же Х22. Которые, в том числе применялись уже дважды с территории Беларуси. Другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов - "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", разного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от советского союза, а запасы очень велики и подсчитать, сколько там осталось очень сложно", – добавил Вадим Скибицкий.

20 июля военные оперативного командования "Юг" сообщили , что Россия держит наготове в Черном море 24 крылатых ракеты типа "Калибр".

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