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Россия использовала до 60% своих ракет за время полномасштабной войны, - разведка

21 июля, 2022 четверг
16:16
война с Россией Ракетный комплекс "Искандер"

По оценкам разведки Минобороны Украины, РФ использовала более 55% высокоточного вооружения, которое она имела до начала полномасштабного вторжения

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

"Что касается высокоточного вооружения, как заявляет Россия, это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования - Х101, Х555. По нашим подсчетам, на сегодняшний день использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны", - сказал Скибицкий.

По данным разведки Украины, больше всего страна-агрессор использовала баллистические ракеты в комплекс "Искандер". Сообщают, что ракеты этого типа для ударов по территории Украины "уже давно не фиксировали".

В разведке добавляют, что из-за санкций у России проблемы при производстве новых ракет, однако она имеет достаточно старых советских запасов.

"Это и крылатые ракеты, те же Х22. Которые, в том числе применялись уже дважды с территории Беларуси. Другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов - "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", разного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от советского союза, а запасы очень велики и подсчитать, сколько там осталось очень сложно", – добавил Вадим Скибицкий.

  • 20 июля военные оперативного командования "Юг" сообщили , что Россия держит наготове в Черном море 24 крылатых ракеты типа "Калибр".

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