Россия использовала до 60% своих ракет за время полномасштабной войны, - разведка
По оценкам разведки Минобороны Украины, РФ использовала более 55% высокоточного вооружения, которое она имела до начала полномасштабного вторжения
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.
"Что касается высокоточного вооружения, как заявляет Россия, это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования - Х101, Х555. По нашим подсчетам, на сегодняшний день использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны", - сказал Скибицкий.
По данным разведки Украины, больше всего страна-агрессор использовала баллистические ракеты в комплекс "Искандер". Сообщают, что ракеты этого типа для ударов по территории Украины "уже давно не фиксировали".
В разведке добавляют, что из-за санкций у России проблемы при производстве новых ракет, однако она имеет достаточно старых советских запасов.
"Это и крылатые ракеты, те же Х22. Которые, в том числе применялись уже дважды с территории Беларуси. Другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов - "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", разного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от советского союза, а запасы очень велики и подсчитать, сколько там осталось очень сложно", – добавил Вадим Скибицкий.
- 20 июля военные оперативного командования "Юг" сообщили , что Россия держит наготове в Черном море 24 крылатых ракеты типа "Калибр".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 38.13
-
EUR
Покупка 37.06Продажа 38.53
- Актуальное
- Важное