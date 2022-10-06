Россия использовала более 80 иранских дронов, из них 60% сбиты ВСУ, - Генштаб
Вооруженные Силы Украины уничтожили 60% из 86 единиц дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия уже запустила по Украине
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Этой ночью силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе. Всего с начала применения противником БПЛА типа Shahed-136 им было использовано 86 единиц, из которых 60% было уничтожено", - отметил чиновник.
По его словам, только за последнюю неделю Силы обороны Украины уничтожили 24 Shahed.
- С августа Иран тайно поставляет свои боевые дроны в Россию. РФ активно использует их в атаке городов Юга Украины, однако ВСУ научились их уничтожать, а Пентагон заявил, что они не стали технологическим прорывом РФ в войне против Украины.
- 23 сентября россияне атаковали беспилотниками Одессу, в результате чего погиб мирный житель. В этот же день Украина выгнала посла Ирана из-за использования российской армией иранских дронов-камикадзе.
- В ночь с 29 на 30 сентября российские дроны-камикадзе иранского производства атаковали Николаев и Одессу.
- В свою очередь, в ответ на ноту Министерства иностранных дел Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла беспилотники в Россию. На что Минобороны опубликовало фотографию захваченного украинскими бойцами ударного иранского беспилотника Mohajer-6.
- В ночь с 4 на 5 октября в Белой Церкви в Киевской области дважды прогремели взрывы. Город атаковали иранскими дронами-камикадзе.
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