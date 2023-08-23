Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Россия искажает историю и распространяет теории заговора, пытаясь отравить демократии ЕС дезинформацией, - Еврокомиссия

Россия искажает историю и распространяет теории заговора, пытаясь отравить демократии ЕС дезинформацией, - Еврокомиссия

23 августа, 2023 среда
06:15
Мир

Европейская комиссия обвинила власти России, в частности диктатора Владимира Путина, в возвращении полномасштабной войны на европейский континент, попытке исказить историю и распространении теории заговора, чтобы подорвать европейские демократии

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии до 23 августа – Европейского дня памяти жертв сталинизма и нацизма.

С совместным заявлением выступили вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова и комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Они отметили, что в феврале прошлого года Европа и весь мир в ужасе наблюдали, как российский президент Владимир Путин вернул на континент войну, преследование и незаконную оккупацию.

"Государственный аппарат РФ искажает историю и распространяет теории заговора с целью отравить наши демократии злонамеренной дезинформацией. Мы продолжим нашу работу по продвижению исторической осведомленности и предоставлению фактов для устранения таких искажений, где бы мы их не обнаружили", – говорится в заявлении.

Как признается, сейчас народ Украина борется за мир и демократию, а Евросоюз будет поддерживать государство столько, сколько потребуется, поскольку речь идет о защите демократий.

"Наша свобода не подлежит обсуждению, как и свобода Украины", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Несмотря на то, что в Европе снова гибнут люди во время войны, история может дать определенную надежду, считают европейские представители. Юрова и Рейндерс напомнили, что после второй мировой войны удалось построить мирную Европу, "союз демократий". Были созданы демократические институты в странах, которые недавно "находились под удушливым игом авторитаризма".

"Мы преодолели войну и угнетение, чтобы жить как свободные и равные граждане в Союзе, построенном на мире, демократии, верховенстве закона и основных правах… Пусть этот день станет постоянным напоминанием о нашей ответственности за поддержку мира, демократии и всех ценностей, на которых было основан Европейский Союз", - говорится в заявлении.

Справка: Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма ежегодно приходится на 23 августа. Он отмечается с 2009 года. Именно в этот день в 1939 году был подписан пакт Молотова – Риббентроп между нацистской Германией и СССР. Этот документ стал предвестником Второй мировой войны. Он предусматривал раздел Европы на так называемые сферы влияния между СССР и нацистской Германией и открыл путь для вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года.

Российские фейки и дезинформация против Украины

Российская кампания по дезинформации активно распространяется в сети. Например, 16 августа в Страткоме ВСУ заявили, что сообщение о провокации на Курской АЭС – это российская ИПСО, цель которой – сеять панику среди украинцев.

Также по сети распространялась фейковая информация, что президент террористической РФ Владимир Путин якобы принял решение взорвать Запорожскую АЭС.

Впоследствии вражеские пропагандисты заявили, что военнослужащие ВСУ якобы ограбили и сожгли аптеку во Чосовом Яру Донецкой области. Тогда же сетью распространялся фейк, что Силы обороны якобы усиленно пытаются повысить боеспособность, потому что РФ снова попытается захватить Киев. В Украине опровергали эту информацию.

18 августа стало известно, что российская пропаганда запустила новый фейк о Херсонской области, где якобы расстреляли украинских бойцов, отказавшихся плыть на левый берег Днепра.

22 августа не обошлось без враждебных фейка – якобы из Купянска вывезли весь штаб ВСУ; манипуляции посольство РФ во Франции - "Больно видеть, как французским оружием убивают россиян, наносят удары, в результате которых гибнут мирные жители, разрушается гражданская инфраструктура"; дезинформации - вроде бы солдаты ВСУ разочарованы командованием и решениями Ставки из-за "непродуманного контрнаступления на южном фронте и под Бахмутом, где сильно растут потери".

Россия
ЕС
Еврокомиссия
Война с Россией
фейк
пропаганда
Читайте также:
Путін та Дерипаска
20 августа, 2023 воскресенье
Российский миллиардер Дерипаска заявил о мирных переговорах по Украине "в конце сентября"
Віталій Шабунін
Автор Виталий Шабунин
22 августа, 2023 вторник
Резников начал войну с журналистами
Ілля Пономарьов
21 августа, 2023 понедельник
Действующие элиты имеют только двух кандидатов в замену Путину: российский оппозиционер назвал фамилии
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.48
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
23 августа
07:16
Силы обороны отразили атаки россиян возле Авдеевки, на фронте произошло более 30 боестолкновений, - Генштаб
07:03
OPINION
О Берлинской, Притуле, Порошенко, Шевченковской премии и уважении
06:43
В Мексике автобус столкнулся с грузовиком: 16 погибших и 36 раненых
06:20
война против РФ ВСУ
ВСУ продолжают наступать в районе Роботиного и продвигаются ко второй линии обороны РФ, - ISW
06:08
Анонс
"Спартак Трнава" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч украинцев в Лиге конференций
05:35
Лесные пожары в Греции: найдены еще 19 погибших, огонь охватил более 8500 га
05:11
Обновлено
москва, кремль
В Москве останавливали работу аэропортов. Столицу РФ якобы атаковали БПЛА
04:26
Ситуация в ночь на 23 августа: Россия атаковала Одесскую область. Хронология
02:58
Медведев заговорил о присоединении Абхазии и Южной Осетии к России
01:58
Лунин не поразил Анчелотти. Основным вратарем "Реала" выбрали не украинца, - СМИ
01:21
В Сумской области российские дроны-камикадзе повредили многоэтажку. Есть раненые
00:38
Это наша обязанность: Промоутер раскрыл планы Усика после боя с Дюбуа
00:20
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 августа
00:03
В Чехии арестовали 14 квартир и другое имущество семьи ракетостроителей из РФ Обносова
2023, вторник
22 августа
23:56
Лига чемпионов: результаты всех матчей решающего раунда квалификации
23:26
Дым и выстрелы в Крыму: оккупанты сообщают об учениях и дронах-разведчиках
23:19
В ДТП в Винницкой области погибли 9 человек, все ехали в легковушке, столкнувшейся с грузовиком
22:39
"Жизни россиян также имеют значение": Ларс фон Триер возмутился из-за датских F-16 для Украины
22:33
Фестиваль с украинскими звездами в Варшаве спонсируют владельцы Russian shops в Европе: артистов просят отказаться от участия
22:12
Эксклюзив
Николай Маломуж
Генерал Маломуж рассказал, кто стоит за диверсиями на стратегических объектах РФ
21:50
В Белом доме отреагировали на публикации, что война в Украине зашла в "тупик"
21:34
Аналитика
Сергей Згурец
Контроль над Роботиным и Новопрокоповкой, прохождение основной линии обороны врага открывают путь в Токмак. Колонка Сергея Згурца
21:28
Эксклюзив
на фото: Андрей Ильенко
Проверить всех с "белыми" билетами с 2014 года: нацгвардеец Ильенко об обысках в ВЛК и военкоматах
21:27
В Офисе президента объяснили, почему Украина приняла формат "гибридного трибунала" по преступлениям РФ
21:04
Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил, что РФ готова вернуться к "зерновому соглашению"
21:00
Лесные пожары в Греции: огонь подбирается в столицу, объявлена эвакуация
20:25
Ребров изменил состав сборной Украины перед матчами с Англией и Италией
20:22
Эксклюзив
Надо требовать от государства вкладываться в эту войну и думать о следующих шагах, – Люба Шипович
20:17
Исследование: более 88% опрошенных украинцев гордятся своим гражданством, 69% считают распад СССР положительным событием
20:05
ВСУ поразили вражескую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк", - Генштаб
20:05
OPINION
Почему Трампу не стоит шутить
20:00
Обзор
Победные новости 545-го дня войны: ВСУ прорвали многоэшелонную линию обороны окупантов на Запорожье и первая партия ракет SCALP уже в Украине
19:47
Россия затапливает паромы ради защиты Крымского моста, - ГУР
19:42
Процесс происходит: президент Польши подтвердил перемещение ядерного оружия из РФ в Беларусь
19:39
Обновлено
Путин уволил Суровикина с должности командующего воздушно-космическими силами РФ, - российские СМИ
19:29
Эксклюзив
"Цена – огромная, но свобода – не бесплатна. У нас нет другого выхода", – командир роты 47 ОМБр Александр Ширшин. Спецпроект "Украина: цена свободы"
19:19
Как будут учиться школьники в Киеве: даты каникул, аттестации и компенсаторных занятий
19:08
Эксклюзив
В Запорожском горсовете сообщили, что за минувшие сутки россияне 96 раз обстреляли область
19:01
В Украине упростили получение статуса участника боевых действий
18:40
РФ обстреляла Николаевку на Херсонщине, пострадал мирный житель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV