Россия искажает историю и распространяет теории заговора, пытаясь отравить демократии ЕС дезинформацией, - Еврокомиссия

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии до 23 августа – Европейского дня памяти жертв сталинизма и нацизма.

С совместным заявлением выступили вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова и комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Они отметили, что в феврале прошлого года Европа и весь мир в ужасе наблюдали, как российский президент Владимир Путин вернул на континент войну, преследование и незаконную оккупацию.

"Государственный аппарат РФ искажает историю и распространяет теории заговора с целью отравить наши демократии злонамеренной дезинформацией. Мы продолжим нашу работу по продвижению исторической осведомленности и предоставлению фактов для устранения таких искажений, где бы мы их не обнаружили", – говорится в заявлении.

Как признается, сейчас народ Украина борется за мир и демократию, а Евросоюз будет поддерживать государство столько, сколько потребуется, поскольку речь идет о защите демократий.

"Наша свобода не подлежит обсуждению, как и свобода Украины", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Несмотря на то, что в Европе снова гибнут люди во время войны, история может дать определенную надежду, считают европейские представители. Юрова и Рейндерс напомнили, что после второй мировой войны удалось построить мирную Европу, "союз демократий". Были созданы демократические институты в странах, которые недавно "находились под удушливым игом авторитаризма".

"Мы преодолели войну и угнетение, чтобы жить как свободные и равные граждане в Союзе, построенном на мире, демократии, верховенстве закона и основных правах… Пусть этот день станет постоянным напоминанием о нашей ответственности за поддержку мира, демократии и всех ценностей, на которых было основан Европейский Союз", - говорится в заявлении.

Справка: Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма ежегодно приходится на 23 августа. Он отмечается с 2009 года. Именно в этот день в 1939 году был подписан пакт Молотова – Риббентроп между нацистской Германией и СССР. Этот документ стал предвестником Второй мировой войны. Он предусматривал раздел Европы на так называемые сферы влияния между СССР и нацистской Германией и открыл путь для вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года.

Российские фейки и дезинформация против Украины

Российская кампания по дезинформации активно распространяется в сети. Например, 16 августа в Страткоме ВСУ заявили, что сообщение о провокации на Курской АЭС – это российская ИПСО, цель которой – сеять панику среди украинцев.

Также по сети распространялась фейковая информация, что президент террористической РФ Владимир Путин якобы принял решение взорвать Запорожскую АЭС.

Впоследствии вражеские пропагандисты заявили, что военнослужащие ВСУ якобы ограбили и сожгли аптеку во Чосовом Яру Донецкой области. Тогда же сетью распространялся фейк, что Силы обороны якобы усиленно пытаются повысить боеспособность, потому что РФ снова попытается захватить Киев. В Украине опровергали эту информацию.

18 августа стало известно, что российская пропаганда запустила новый фейк о Херсонской области, где якобы расстреляли украинских бойцов, отказавшихся плыть на левый берег Днепра.

22 августа не обошлось без враждебных фейка – якобы из Купянска вывезли весь штаб ВСУ; манипуляции посольство РФ во Франции - "Больно видеть, как французским оружием убивают россиян, наносят удары, в результате которых гибнут мирные жители, разрушается гражданская инфраструктура"; дезинформации - вроде бы солдаты ВСУ разочарованы командованием и решениями Ставки из-за "непродуманного контрнаступления на южном фронте и под Бахмутом, где сильно растут потери".