Россия "искандерами" ударила по Краматорску. Разрушили школу и 85 домов
В четверг, 21 июля, российский агрессор "искандерами" обстрелял Краматорск, в результате чего было разрушено 85 частных домов
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Один человек в Краматорске погиб.
"Россияне ударили "искандерами" по частному Краматорскому сектору. Разрушили школу, повредили пятиэтажку и 85 частных домов. Один человек погиб. Еще двое находятся под руинами школы. Спасатели ДСНС разбирают завалы, пытаясь спасти людей. Россия несет смерть и разрушение", – написал Кириленко.
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