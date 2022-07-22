Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Один человек в Краматорске погиб.

"Россияне ударили "искандерами" по частному Краматорскому сектору. Разрушили школу, повредили пятиэтажку и 85 частных домов. Один человек погиб. Еще двое находятся под руинами школы. Спасатели ДСНС разбирают завалы, пытаясь спасти людей. Россия несет смерть и разрушение", – написал Кириленко.

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