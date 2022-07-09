Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Не думаю, что российской армии удастся дойти до Одессы или Киева. Они будут пытаться закрепиться на захваченных территориях, чтобы заявить о своих промежуточных победах, потому что осознают отсутствие своих мощностей, чтобы продвигаться вперед. В кКремле надеются, что Западу не хватит терпения, заинтересованности, желания продолжать оказывать поддержку. Россия прибегнет к укреплению своих позиций. Украинские войска будут вести небольшие бои. Армия РФ четко осознает свое истощение", - подчеркнул Ходжес.

Также генерал добавил, что Украина ежедневно становится крепче благодаря поставке вооружения.

"Оккупанты не способны компенсировать свои боевые потери, поэтому и направляют усилия на вывоз оружия и военных из Калининграда, из границ Финляндии, из Крыма, а также из уголков РФ. Им не хватает человеческого ресурса. Они выжидают возможности, чтобы взять паузу и восстановиться, чтобы продолжить наступательные действия в следующем году. Конечно мы не хотим дать им такой возможности.Россиян следует обезвреживать здесь и сейчас, особенно когда им ничего другого не остается, как наносить артиллерийские удары.Это отличный шанс для Украины и подозреваю, что Генеральный штаб ВСУ выжидает такой возможности , наращивая свои мощности и осуществляя должную подготовку", - подчеркнул Ходжес.

Высокоточные артиллерийские боеприпасы помогут ВСУ расширить фронт уничтожения вражеских объектов

В немецких Альпах состоялась 29-я конференция командующих сухопутными войсками вооруженных сил европейских государств и США, в которой принял участие и.о. командующего Сухопутными войсками ВС Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb













