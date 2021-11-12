Россия ищет возможность продвинуться дальше на украинскую территорию, - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может стремиться продвинуться дальше на украинскую территорию
Об этом он рассказал ABC News.
Министр отметил, что на российско-украинской границе сосредоточены военные и техника РФ, что может означать, что Россия "ищет возможность продвинуться дальше" в Украину.
По словам Кулебы, украинская сторона должна сохранять бдительность.
Также он добавил, что когда живешь рядом с Россией семь лет в условиях вооруженного конфликта, то учишься беспокоиться.
Министр иностранных дел Украины отметил, что США готовы не только говорить, но и действовать, чтобы сдерживать Россию и усиливать способность Украины защищаться.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.
- Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбрасыванием".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о взимании российских войск к границе с Украиной.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает в границу с Украиной танковые подразделения .
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