Россия ищет возможность продвинуться дальше на украинскую территорию, - Кулеба

Об этом он рассказал ABC News.



Министр отметил, что на российско-украинской границе сосредоточены военные и техника РФ, что может означать, что Россия "ищет возможность продвинуться дальше" в Украину.



По словам Кулебы, украинская сторона должна сохранять бдительность.



Также он добавил, что когда живешь рядом с Россией семь лет в условиях вооруженного конфликта, то учишься беспокоиться.



Министр иностранных дел Украины отметил, что США готовы не только говорить, но и действовать, чтобы сдерживать Россию и усиливать способность Украины защищаться.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбрасыванием".

В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о взимании российских войск к границе с Украиной.

Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает в границу с Украиной танковые подразделения .

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