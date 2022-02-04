Россия ищет повод для вторжения в Украину, - представитель премьер-министра Великобритании

Об этом сообщает Reuters.



Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ссылаясь на сообщение разведки США, заявил, что Россия стремится создать повод для вторжения в Украину.



"Я не могу комментировать конкретные данные разведки, но мы уверены, что Россия планирует создать повод, обвиняя Украину в атаке, чтобы оправдать вторжение России в Украину", - сказал спикер.

Напомним, журналист Иван Капсамун считает, что Россия может и блефовать по поводу нападения на Украину, но все же готовит для этого всю инфраструктуру.

3 февраля разведка Соединенных Штатов Америки разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоговорящих людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения.