Россия ищет повод для вторжения в Украину, - представитель премьер-министра Великобритании
Британия выражает высокую уверенность в том, что РФ стремится создать повод для вторжения в Украину
Об этом сообщает Reuters.
Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ссылаясь на сообщение разведки США, заявил, что Россия стремится создать повод для вторжения в Украину.
"Я не могу комментировать конкретные данные разведки, но мы уверены, что Россия планирует создать повод, обвиняя Украину в атаке, чтобы оправдать вторжение России в Украину", - сказал спикер.
- Напомним, журналист Иван Капсамун считает, что Россия может и блефовать по поводу нападения на Украину, но все же готовит для этого всю инфраструктуру.
- 3 февраля разведка Соединенных Штатов Америки разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоговорящих людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения.
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