Россия ищет новые рынки топлива в Африке, на Ближнем Востоке, - СМИ

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

Издание сообщает, что такое решение, вероятно, усилит конкуренцию за клиентов между Россией и другими крупными экспортерами топлива – Саудовской Аравией и Соединенными Штатами – тройкой крупнейших поставщиков в Азию.

Европейский Союз медленно сокращал импорт российской нефти и топлива с марта и согласился на полное эмбарго, которое вступит в силу до конца 2022 года. Россия ищет новые торговые точки, такие как Африка и Ближний Восток, чтобы защитить свою долю на мировом рынке и предотвратить большее падение экспорта и добычи нефти.

"Африка и Ближний Восток, похоже, являются основными вариантами для российских поставщиков нефтепродуктов, поэтому мы ожидаем увеличения поставок туда во второй половине года, поскольку эмбарго ЕС приближается", – сказал Reuters трейдер, занимающийся торговлей российскими нефтепродуктами.

Россия экспортировала в Европу более 2 миллионов баррелей топлива в сутки до введения санкций. В настоящее время российские нефтяные компании увеличили поставки бензина и нефти в Африку и Ближний Восток из Балтии, сообщают трейдеры.

По данным Refinitiv Eikon, в последние месяцы Нигерия и Марокко являлись основными направлениями в Африке для российского бензина и нефти, а также в Сенегал, Судан, Кот-д'Ивуар и Того. Общий месячный объем поставок российского бензина и нефти в регион за последние месяцы составил около 200 тыс. тонн.

Изменение на экспортных рынках России привело к беспрецедентной диспропорции на внутреннем рынке России. По данным Reuters, дизельное топливо пожилого класса сейчас продается по цене на 30-40% выше, чем на бензин. Бензин, как правило, дороже дизельного топлива.

22 июня оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины заявил о попытках России из-за манипуляций со снабжением газа повлиять на политику стран ЕС.

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