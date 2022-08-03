Об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Российские СМИ распространяют информацию о том, что Верховный суд России признал полк "Азов" "террористической организацией" и запретил ее деятельность в стране. Через собственные нарративы и пропаганду в своих и иностранных СМИ Россия стремится сделать "Азов" так называемым неонацистским полком. Для этого постоянно придумывает и распространяет различные ужасные истории о его деятельности, создает кровавый образ его воинов для устрашения людей в России и мире, а его уничтожение является одной из целей начавшейся войны", - говорится в сообщении.



В разведке официально заявляют, что отдельный отряд специального назначения полк "Азов" в составе 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины – не террористы.



"Это не отдельный "полк", а структурное подразделение в составе Национальной гвардии Украины – военного формирования в подчинении Министерства внутренних дел, созданное и на законных основаниях функционирующее в государстве, и сегодня продолжает выполнять боевые задачи по защите Украины", - добавляют в ГУР.



Справочно. отдельный отряд специального назначения "Азов", или просто полк "Азов", был создан в 2014 году в качестве добровольческого батальона.



На сегодня это формирование Национальной гвардии Украины в составе Восточного оперативно-территориального объединения. Базировался в городе Мариуполь, но находился в Бердянске (Запорожская область).



В начале деятельности полк "Азов" состоял только из 300 человек, большая часть которых ранее являлась членами организации "Патриот Украины". Основателем является полковник Национальной гвардии Украины Андрей Белецкий. Сейчас лидером отряда является подполковник Национальной гвардии Украины Денис Рэдис (Прокопенко).

Напомним, что 2 августа "Верховный суд" РФ признал отряд специального назначения "Азов" террористической организацией.

30 июля посольство РФ в Великобритании заявило , что бойцы украинского полка "Азова" заслуживают унизительной смерти, потому что они "не настоящие солдаты"

В тот же день МИД Украины отреагировал на твит посольства РФ и заявил, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb