English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Россия ищет новые поводы и оправдания для своих военных преступлений": в разведке ответили на решение РФ признать "Азов" террористической организацией

"Россия ищет новые поводы и оправдания для своих военных преступлений": в разведке ответили на решение РФ признать "Азов" террористической организацией

3 августа, 2022 среда
15:20
война с Россией

ГУР разъяснило, что "Азов" не террористическая организация, а отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии Украины

Об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Российские СМИ распространяют информацию о том, что Верховный суд России признал полк "Азов" "террористической организацией" и запретил ее деятельность в стране. Через собственные нарративы и пропаганду в своих и иностранных СМИ Россия стремится сделать "Азов" так называемым неонацистским полком. Для этого постоянно придумывает и распространяет различные ужасные истории о его деятельности, создает кровавый образ его воинов для устрашения людей в России и мире, а его уничтожение является одной из целей начавшейся войны", - говорится в сообщении.

В разведке официально заявляют, что отдельный отряд специального назначения полк "Азов" в составе 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины – не террористы.

"Это не отдельный "полк", а структурное подразделение в составе Национальной гвардии Украины – военного формирования в подчинении Министерства внутренних дел, созданное и на законных основаниях функционирующее в государстве, и сегодня продолжает выполнять боевые задачи по защите Украины", - добавляют в ГУР.

Справочно. отдельный отряд специального назначения "Азов", или просто полк "Азов", был создан в 2014 году в качестве добровольческого батальона.

На сегодня это формирование Национальной гвардии Украины в составе Восточного оперативно-территориального объединения. Базировался в городе Мариуполь, но находился в Бердянске (Запорожская область).

В начале деятельности полк "Азов" состоял только из 300 человек, большая часть которых ранее являлась членами организации "Патриот Украины". Основателем является полковник Национальной гвардии Украины Андрей Белецкий. Сейчас лидером отряда является подполковник Национальной гвардии Украины Денис Рэдис (Прокопенко).

  • Напомним, что 2 августа "Верховный суд" РФ признал отряд специального назначения "Азов" террористической организацией.
  • 30 июля посольство РФ в Великобритании заявило , что бойцы украинского полка "Азова" заслуживают унизительной смерти, потому что они "не настоящие солдаты"
  • В тот же день МИД Украины отреагировал на твит посольства РФ и заявил, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мариуполь
ГУР
Читайте также:
Перехоплена розмова російських окупантів
2 августа, 2022 вторник
Пьяный тувинец стрелял в комбата, тот послал "карательный" БТР: в армии оккупантов участились этнические конфликты
дим
2 августа, 2022 вторник
В Херсонской области оккупанты под искусственной дымовой завесой взорвали собственный поезд
1 августа, 2022 понедельник
После теракта в Оленовке оккупанты записали видео с мужем, похожим на командира 36-й обрмп ВСУ Волынского (Волыну)
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.62
    Покупка 38.62
    Продажа 39.69
  • EUR
    Покупка 38.94
    Продажа 40.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
3 августа
16:45
Эксклюзив
Тайвань – это только начало: Китай стремится влиять на всю Азию, - дипломат Климкин
16:37
Обновлено
"Динамо" – "Штурм": букмекеры дали прогноз на матч украинцев в Лиге чемпионов
16:26
Wi-Fi
В Госспецсвязи объяснили, безопасно ли пользоваться общественными сетями Wi-Fi
16:14
Эксклюзив
ВСУ держат Белогоровку, Серебрянку, Верхнекаменку, Верхнекаменское в Луганской области, - председатель Северодонецкой РВА Власенко
16:11
Белый дом
Между Белым домом и властью в Киеве сущестует глубокое недоверие - The New York Timesв
16:08
Оккупанты днем обстреляли Криворожский район, есть пострадавший
16:04
За 8 лет агрессии РФ Луганщина потеряла 700 млрд грн валового продукта, - ОВА
15:51
Оператор спутниковой связи ЕС отключил российский канал "НТВ-Мир" за антиукраинскую пропаганду
15:41
Эксклюзив
Врагу будет труднее вести боевые действия в зимний период, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Чашка
15:26
Эксклюзив
Эвакуация с Донетчины пока что добровольная, - глава Славянской городской ВА Лях
15:25
Эксклюзив
Российская система управления и обеспечения на правом берегу Херсонщины разрушена, - военный эксперт Коваленко
15:06
В Херсонской области оккупанты оборудуют себе бомбоубежища и запасаются надувными лодками и матрацами
15:04
Визит Пелоси на Тайвань завершился. Китай не отважился на военный конфликт, но начал экономическую блокаду острова
14:54
На Херсонщине артиллерия ВСУ подбила танк российской армии
14:54
На фото Владимир Зеленский
Зеленский обратился к Китаю из-за позиции Пекина по поводу войны РФ против Украины
14:50
Эксклюзив
Китай хочет захватить Тайвань в "стиле удава" - мирным путем, - Климкин
14:32
К Дия.City присоединились уже более 300 IT-компаний
14:29
Пострадали не менее 10 девочек: в Киеве мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за преступления сексуального характера
14:29
Эксклюзив
Оленовка – наша Катынь. Как спасти пленных защитников Мариуполя
14:14
Порошенко в Newsweek: западная блокада российского экспорта и поставки Украине оружия является кратчайшим путем к миру
14:13
В Херсоне российские оккупанты захватили предприятие стройматериалов и сельскохозяйственную базу
14:09
Эксклюзив
Ярослав Юрчишин
Мы стали свидетелями импотенции ООН и Красного Креста, – нардеп Юрчишин
14:06
Тайсон посоветовал Джошуа, как победить Усика
14:01
Эксклюзив
Каждый населенный пункт Донецкой области важен для блокирования продвижения армии РФ, - военный эксперт Коваленко
13:54
РФ через мировых политиков продвигает тезис о готовности к переговорам с Украиной и создает имидж миролюбивой страны, - Центр при СНБО
13:40
Литва вызвалась забрать 2 тыс. украинских беженцев из Молдовы
13:38
Эксклюзив
Косово
Украина должна признать Косово только после Сербии, потому что Россия может разыграть карту Крыма, - экс-посол в балканских странах
13:36
Планировал стать гауляйтером РФ: СБУ задержала помощника действующего нардепа в Черкасской области
13:35
Олаф Шольц
Шольц обвинил Россию во лжи из-за турбины для "Северного потока"
13:29
Обновлено
В Николаеве прогремели взрывы: разрушен супермаркет, возник пожар
13:21
В Мариуполе россияне сносят мемориал погибших украинских военных
13:21
Перешли на сторону оккупантов. Двум педагогам из Луганщины сообщили о подозрении в госизмене
13:11
Харьков готов к возможному повторному наступлению россиян, - глава ОВА Синегубов
13:11
Эксклюзив
Американцы "закрыли счет" уничтожением лидера "Аль-Каиды", - эксперт-международник Кореньков
13:05
В Турции инспекционная группа завершила осмотр первого украинского судна с зерном
12:48
Упала в поле подсолнечника: в Харьковской области ПВО сбила российскую ракету
12:48
В Степногорске на Запорожье россияне за сутки разрушили 4 гражданских объекта
12:39
Литва предупредила РФ об угрозе новой блокады транзита в Калининград
12:35
ССО "Азов Харьков" в тылу оккупантов уничтожили грузовики с боеприпасами и автомобили охраны
12:27
Эксклюзив
Реального вооруженного конфликта Китая против Тайваня не будет, - китаевед Федичев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV