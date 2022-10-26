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Россия ищет дополнительные источники пополнения боевых потерь, - Генштаб ВСУ

26 октября, 2022 среда
07:51
война с Россией

В России ищут как восполнить потери, поэтому работают с уволенными из-за ранения солдатами

Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.

В Российской Федерации производится поиск дополнительных источников пополнения боевых потерь.

"Продолжается работа с уволенными из-за ранений военнослужащими. Им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки", - говорится в сообщении.

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Россия
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