Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.

В Российской Федерации производится поиск дополнительных источников пополнения боевых потерь.

"Продолжается работа с уволенными из-за ранений военнослужащими. Им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки", - говорится в сообщении.

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