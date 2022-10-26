Россия ищет дополнительные источники пополнения боевых потерь, - Генштаб ВСУ
В России ищут как восполнить потери, поэтому работают с уволенными из-за ранения солдатами
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.
В Российской Федерации производится поиск дополнительных источников пополнения боевых потерь.
"Продолжается работа с уволенными из-за ранений военнослужащими. Им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки", - говорится в сообщении.
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