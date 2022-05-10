Россия исчерпала большую часть запасов высокоточного оружия, - Пентагон
Министерство обороны США считает, что РФ исчерпала большую часть своих запасов высокоточного оружия
Об этом сообщает The New York Times .
По оценкам Пентагона, Россия в ходе войны против Украины исчерпала большую часть запасов высокоточного оружия.
В минобороны США отметили, что россияне используют против Украины управляемые крылатые ракеты Х-101, баллистические ракеты малой и средней дальности "Точка" и "Искандер", крылатые ракеты "Калибр", запускаемые с военных кораблей.
Собеседники в Пентагоне отметили, что, несмотря на наличие высокоточного оружия, Россия не смогла достичь преимущества в воздухе украинской авиации. Российские пилоты отчасти не могут быстро найти и поразить цели на земле. Они способны попадать только по неподвижным целям. Кроме этого, баллистические и крылатые ракеты часто выходят из строя или неточные.
По данным Пентагона, с 24 февраля по 2 мая Россия нанесла по территории Украины более 2100 ударов высокоточным оружием.
- 9 мая британская разведка сообщила, что в России иссякают запасы высокоточных боеприпасов , поэтому она будет пытаться заменить утраченное высокоточное вооружение старыми запасами.
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