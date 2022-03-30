Россия – империалист И мы не можем принять это, - канцлер Шольц

Об этом он заявил, выступая 29 марта на одном из партийных мер в Дюссельдорфе, информирует DW.

По его словам, Россия напала на Украину, руководствуясь "крайне империалистическими взглядами", а самая агрессивная война России против Украины направлена на захват территории, упрекнул он.

"Мы не можем и не будем этого принимать", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц также предостерег, что ситуация "серьезная и крайне угрожающая".

Напомним, Германия и еще 6 стран предостерегают своих граждан от добровольного участия в войне в Украине

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