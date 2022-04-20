Россия имитирует "битву за Донбасс", ведь не имеет ресурсов. Основная цель – оккупация Мариуполя, - Коваленко
Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Россия имитирует "битву за Донбасс", ведь не имеет ресурсов, поэтому основная цель агрессора - оккупация Мариуполя
Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.
"Если говорить о "битве за Донбасс", как ее пиарили российские пропагандисты, что это будет что-то эпическое, то проходит она как-то хило. Да, самая горячая ситуация сейчас на донецком направлении, где российские оккупанты не прекращают нанесение огневого поражения и штурмовых действий. Основные усилия РФ сосредоточили на захвате населенных пунктов: Рубежное, Попасная, Марьянка, Северодонецк, Красногоровка и Авдеевка", - отметил Коваленко.
Военный эксперт добавил, что наступление российских войск в Донецкой и Луганской областях не совсем успешно, ведь Вооруженные силы Украины отражают почти все атаки РФ.
"Еще больше, ВСУ имеют некоторые успехи у Изюма и в районе Марьянки. Если это именно и вторая волна, можно констатировать, что на сегодняшний день у России нет достаточно ресурсов, чтобы происходило именно это "великое сражение за Донбасс". РФ имитирует это сражение, а самой первой целью является оккупация Мариуполя, а все остальное отвлечение внимания", - отметил Александр Коваленко.
- Напомним, оккупанты имеют материально-технические проблемы, а неспособность подавить сопротивление в Мариуполе свидетельствует об их неспособности быстро достичь цели, говорят в минобороны Британии.
- Захватчики из "градов", танков и тяжелой артиллерии обстреливали 19 апреля в Донецкой области Мариуполь, Авдеевку, Угледар и другие населенные пункты, погибли мирные жители , есть раненые.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.47
Покупка 30.47Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.74Продажа 34.52
- Актуальное
- Важное