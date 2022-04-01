Россия имеет все признаки фашизма: это не о Путине, а обо всем больном обществе, - Чалый

Дипломат рассказал об этом в эфире "Еспресо.TV".



"На мой взгляд, у России есть все признаки нового типа фашизма. Кто-то говорит, нацизм, я вижу фашизм. И эти признаки четко проявляются. Это не только об одном президенте страны-агрессора Путине - это о больном обществе. Очень много россиян, которые не соглашались с властью в РФ, в 2014 году уехали. Уже тогда прошла граница между тем, чем являются Путин, Патрушев, Шойгу и др., или это вообще проблема всей Российской Федерации", - отметил Чалый.



По мнению дипломата, нам придется иметь дело со всей Россией вплоть до смены режима.



"Хотя остается открытым вопрос, будет ли иметь влияние в РФ "либеральный" бизнес, ранее имевший влияние. Но все равно, деньги на Россию будут влиять, особенно сейчас. Если не удастся таким образом сбросить режим Путина, то национально-освободительные движения, которые неизбежно рано или поздно при такой модели в России будут. Когда это будет - неизвестно. Нам ждать не стоит, ведь весь ход войны показывает, что с границ Российской Федерации угроза будет постоянно", - заметил Валерий Чалый.

Напомним, в телефонном разговоре с итальянским премьером Марио Драги Путин заявил, что прекращение огня в Украине "не актуально".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с коллегой из России Владимиром Путиным планирует обсудить вопросы оккупированных РФ украинских Крыма и Донбасса .