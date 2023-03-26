Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

Несколько дней назад Дмитрий Медведев заявил, что в России смогут изготовить 1500 новых танков. Путин уже заявил, что будет 1600 новых и модернизированных танков. Не удивлюсь, если скоро они будут заявлять, что будет 1600 новых и модернизированных не только танков, но и БМП и БТР", – пояснил Катков.

Эксперт подчеркнул, что в России бронетанковые заводы не могут большими темпами восстанавливать и производить танки.

"Все, что россияне снимают с хранения, все старые танки сразу на фронт не отправляется. Танки и бронетехнику отправляют бронетанковые заводы, которых в РФ немного. Если говорить о специализированных бронетанковых заводах, то их всего 4 в России. Все остальные заводы в РФ распилили. К тому же, те заводы, которые еще работают, не могут работать с большим темпом производства, которого требует власть в России", - добавил он.