Россия имеет очень мощные связи в Европе, - посол Украины в Ватикане
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш рассказал, что Россия долгое время имеет собственные мощные связи в Европе
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россия имеет очень мощные связи в Европе. Они десятилетиями налаживали коммуникации. Многие чиновники, аналитики, священнослужители были втянуты в разного рода отношения с Российской Федерацией. Это все не могло не наложить отпечаток на ситуацию в Европе, в частности в отношении войны в Украине. Однако, на мой взгляд, для многих людей, ранее имевших связи с Россией, пришло время для глубокого переосмысления их взаимоотношений. В Ватикане российская тенденция на сегодняшний день есть в глубоком кризисе", - рассказал Юраш
Юраш добавил, что в европейцы понимают, что публичная поддержка России становится вредной.
"Европейцы понимают, что любая публичная поддержка России сейчас вредна для них. Что касается Ватикана и заявлений, которые выдают в апостольской столице, то проблема заключается не в людях, представляющих Ватикан, а скорее с влиянием извне. Многие чиновники, которые Имея связи с Россией давят на Ватикан. Эти люди, выполняя задачи прогандистской машины, пытаются легитимизировать некоторые месседжи через документы наивысшего уровня, которые могут быть связаны с разными институтами", - добавил Юраш.
- Отметим, что начиная с 24 февраля Папа Франциск занял активную позицию, целью которой является установление мира в Украине. О ситуации в нашем государстве он регулярно упоминает во время воскресных проповедей, но отказывается называть Россию виновницей войны. Однако для поиска мира он впервые в истории Ватикана самостоятельно отправился в посольство России, также провел телефонный разговор с лидером РПЦ Кириллом. Кроме того, он призвал к пасхальному перемирию, которое, к сожалению, не произошло. Иобещал посетить Украину. А 11 мая встретился в Ватикане с супругами защитников Азовстали, которые просили его поддержки в попытке организовать гумкоридор для украинских воинов.
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