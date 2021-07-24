Россия и Зеленский одновременно начали борьбу с украинским языком, - Княжицкий

Об этом Княжицкий написал в facebook.

Он напомнил, что 16 июля вступила в действие норма Закона о языке, которая предусматривала трансляцию фильмов и сериалов на украинском.

"Перед этим представители пророссийской партии " Слуга народа " несколько раз пытались остановить вступление в силу этой статьи. Парламент не поддержал таких попыток.

После вступления в силу норм Россия подает срочный иск в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием признать дискриминацией в том числе и ограничение русского языка в медиа. Иск подает Генпрокуратура РФ. В те дни Студия "Квартал 95" прекращает перевод сериала "Сваты", а канал Игоря Коломойского "1 + 1" публично отказывается выполнять закон ", - написал Княжицкий.

Он подчеркнул, что Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания публично отказался контролировать нормы законов о языке, кинематографе и телевидении, регулирующих использование украинского языка на телевидении.

"Интересно, что ЕСПЧ отказывает России, не видя дискриминации в применении Закона о языке. Вот цитата из решения ЕСПЧ: " В контексте заявления российское правительство подало срочный запрос в соответствии с правилом 39 (временные меры) Регламента Суда, чтобы указать украинскому правительству:

- прекратить ущемление прав русскоязычных, в частности относительно доступа к использованию их родного языка в школах, СМИ и Интернете;

- приказать украинской власти остановить блокаду Северо-Крымского канала.

Суд решил отклонить ходатайство согласно правилу 39 Регламента Суда, поскольку оно не предусматривает серьезного риска непоправимого вреда основному праву, предусмотренному Европейской конвенцией по правам человека ", - отметил Княжицкий.

Он обратил внимание, что сериал "Сваты" производства "95 Квартала" демонстративно отказались переводить на украинский.

"Основным владельцем " Квартала " была семья Зеленских, которая, по информации медиа, продала свое участие первому помощнику президента Шефиру. Таким образом, полная ответственность за отказ выполнять закон в том числе лежит на Офисе президента и на нем самом", - подчеркнул Княжицкий.

Он также обратил внимание, что для того, чтобы Национальный совет под страхом увольнения не контролировал исполнение Закона о языке, перед вступлением в действие закона "Слуги народа" инициировали изменения в закон, которые ослабляют независимость Нацсовета.

"В результате Национальный совет не является независимым от президента и монокоалиции. Согласно принятым 17 июня 2021 года изменениям зависимость членов Нацсовета от президента и фракции повысилась, поскольку президент и его партия могут увольнять любых членов Нацсовета. А значит, вся ответственность за любые действия или бездействие Нацсовета ложится непосредственно на президента и его монобольшинство. Потому что если не согласны с действиями совета, могут уволить кого угодно из членов совета. Хоть и всех.

При этом не были учтены замечания Еврокомиссии, что процедура увольнения членов Нацсовета должна обеспечивать им возможность дать объяснения в свою пользу и отстаивать свою позицию ", - отметил Княжицкий.

Он напомнил, что в Украине уже были прецеденты, когда президент уволил четырех членов Нацсовета за якобы неудовлетворительную работу, но сразу в тот же день двоих из них назначил обратно.

"На каких условиях президент вернул именно этих двух членов, пока неизвестно, но избирательность, когда формально за одно и то же нарушение двух членов уволили, а двух - нет, позволяет делать выводы о зависимости членов Нацсовета.

Возможны судебные обжалования решений президента, которые не являются эффективными. Например, в 2019-м Верховный Суд отменил указ президента Зеленского об увольнении члена Нацсовета Владимира Горковенко, но при этом отказался его восстановить в должности. В мае 2021 года Большая палата Верховного Суда поддержала отказ в восстановлении в должности незаконно уволенного члена Нацсовета ", - написал Княжицкий.

По его убеждению, при наличии зависимости Нацсовета от президента лично и через управляемую им фракцию в парламенте сложно ожидать, что он будет выносить решения против президента и его бизнеса.

"Например, сериал " Сваты " создавала фирма Зеленского на русском языке. И штрафовать телеканал за то, что он показывает сериал президента с нарушением закона о языке зависимый от президента Нацсовет, очевидно, никак не может.

Именно поэтому вся ответственность за временное блокирование введения закона о языке лежит и на тех, кто инициировал такие изменения (а это "Слуги народа"), и на тех, кто за них голосовал. Попутно отмечу, что нормы о независимости Нацсовета отстаивали лишь представители "Европейской Солидарности", - добавил Княжицкий.

Также он высказал мнение, что должен был бы делать Нацсовет, если бы был независимым от Зеленского и монобольшинства.

1. В соответствии с положениями п. А ч.1 ст. 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" телерадиоорганизации обязаны соблюдать законодательство Украины и требования лицензии. Учитывая упомянутое положение закона о телерадиовещании, ТРО должны соблюдать в том числе и требования Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Национальный совет, как единственный регуляторный орган в этой сфере, должен контролировать соблюдение ТРО положений статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

2. В силу положений ч.1 ст. 1 Закона "О Нацсовете" целью деятельности Национального совета является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания. Телерадиовещание предусматривает, в том числе, показ в эфире телевизионных каналов фильмов и сериалов.

Поэтому Национальный совет должен осуществлять надзор за соблюдением законов Украины (в т. ч. закона об обеспечении функционирования украинского языка) во время показа телеканалами фильмов/сериалов в эфире.

3. В соответствии с положениями абз. 7 ч.1 ст. 13 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" регулятор осуществляет в том числе и надзор за соблюдением ТРО законодательства Украины в сфере кинематографии.

В то же время телеканалы являются субъектами кинематографии (ст. 7 Закона Украины "О кинематографии"), демонстрирующими фильмы. Поэтому, демонстрируя фильмы, телеканалы должны применять язык в соответствии с требованиями Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (ст. 6 Закона Украины "О кинематографии"). И Нацсовет это должен контролировать в соответствии со статьей 13 Закона "О Нацсовете".

4. Сегодня, например, Национальный совет осуществляет контроль за соблюдением ТРО правил ведения вещания в дни траура и/или скорби, которые были разработаны и утверждены самим же Национальным советом. Более того, Национальный совет постоянно проводит мониторинги соблюдения ТРО таких правил и, в случае их нарушения, применяет к нарушителям санкции.

Логично, что контроль за соблюдением ТРО Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является не менее важным вопросом, который должен контролироваться Национальным советом.

"Таким образом, борьба за язык превращается в борьбу за независимость и демократию в Украине. В этой борьбе со страной-агрессором, олигархами и их марионеткой во главе государства мы должны победить и победим", - подытожил Княжицкий.

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