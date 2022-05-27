Россия и Украина ведут переговоры только об обмене пленными, - глава МИД Турции

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью порталу Sabah.

"В российско-украинском переговорном процессе наблюдается застой, Украина даже заявила, что прекратила переговоры. Ведутся переговоры об обмене украинских солдат, захваченных Россией, и российских солдат, захваченных Украиной. Переговоры о прекращении огня отошли на второй план", - сообщил Чавушоглу.

Министр добавил, что среди обсуждаемых вопросов - экспорт зерна, которое заблокировано в украинских портах войсками РФ.