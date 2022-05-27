Россия и Украина ведут переговоры только об обмене пленными, - глава МИД Турции
Переговоры между Украиной и Россией о мирном соглашении остановлены
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью порталу Sabah.
"В российско-украинском переговорном процессе наблюдается застой, Украина даже заявила, что прекратила переговоры. Ведутся переговоры об обмене украинских солдат, захваченных Россией, и российских солдат, захваченных Украиной. Переговоры о прекращении огня отошли на второй план", - сообщил Чавушоглу.
Министр добавил, что среди обсуждаемых вопросов - экспорт зерна, которое заблокировано в украинских портах войсками РФ.
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