Россия и Саудовская Аравия сокращают добычу нефти, чтобы поднять цену, – AP
Россия и Саудовская Аравия, считающиеся одними из крупнейших нефтепроизводителей, достигли соглашения по сокращению производства нефти с целью повышения глобальных цен на горючее и увеличения собственных доходов
Об этом сообщает агентство AP, передает Укринформ.
"Это решение несколько повысило цены на нефть в понедельник", - отмечается в сообщении.
При этом напоминается, что на последней встрече картеля производителей нефти ОПЕК+ Саудовская Аравия объявила о значительном сокращении добычи в июле. Это вызвало беспокойство, что цены на бензин могут начать расти.
Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что продолжит июльское сокращение на 1 миллион баррелей в день до августа, чтобы поддержать "стабильность и баланс нефтяных рынков". Это позволит сохранить добычу саудитов на уровне 9 миллионов баррелей в день.
Между тем, вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что его страна сократит добычу дополнительно на 500 тысяч баррелей в день в августе.
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