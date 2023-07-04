Об этом сообщает агентство AP, передает Укринформ.

"Это решение несколько повысило цены на нефть в понедельник", - отмечается в сообщении.

При этом напоминается, что на последней встрече картеля производителей нефти ОПЕК+ Саудовская Аравия объявила о значительном сокращении добычи в июле. Это вызвало беспокойство, что цены на бензин могут начать расти.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что продолжит июльское сокращение на 1 миллион баррелей в день до августа, чтобы поддержать "стабильность и баланс нефтяных рынков". Это позволит сохранить добычу саудитов на уровне 9 миллионов баррелей в день.

Между тем, вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что его страна сократит добычу дополнительно на 500 тысяч баррелей в день в августе.