Россия и Китай заблокировали введение новых санкций ООН против КНДР
Китай и Российская Федерация наложили вето на предложение США ввести дополнительные санкции ООН против Северной Кореи в связи с возобновлением запусков баллистических ракет
Об этом сообщает Reuters.
Такая ситуация впервые публично расколола Совбез ООН с тех пор, как она начала систематически наказывать Пхеньян за развитие ядерной программы.
Все остальные 13 членов Совбеза проголосовали за подготовленную США резолюцию, в которой предлагается запретить экспорт табака и нефти в Северную Корею. Также новый документ внес бы в "черный список" хакерскую группу Lazarus, которая, по информации США, связана с Северной Кореей.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала это голосование "разочарование дня", отметив в своем выступлении, что Северная Корея совершила уже шесть запусков межконтинентальных ракет в текущем году и "активно готовится к проведению ядерных испытаний".
В последние 16 лет Совет Безопасности ООН постоянно и единогласно усиливал санкции, чтобы прекратить финансирование программ ядерного оружия и баллистических ракет Пхеньяна. В последний раз были ужесточены санкции против Северной Кореи в 2017 году.
Китай и Россия настаивают на ослаблении санкций вроде бы по гуманитарным соображениям.
"Введение новых санкций против КНДР - это путь в тупик", - заявил в Совете посол России в ООН Василий Небензя.
Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что дополнительные санкции против Северной Кореи не помогут и приведут только к "негативным последствиям и эскалации конфронтации".
Генеральная Ассамблея ООН теперь будет обсуждать Северную Корею в течение следующих двух недель в соответствии с правилом, которое требует от 193 членов органа собираться каждый раз, когда в Совете Безопасности накладывается вето одним из пяти постоянных членов - Россией, Китаем, Соединенными Штатами, Францией или Великобританией.
-
25 марта стало известно, что Северная Корея разработала новую межконтинентальную баллистическую ракету.
-
В среду, 25 мая, КНДР запустила сразу три баллистических ракеты. Они были выпущены из района Сунана близ Пхеньяна.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.61
Покупка 34.61Продажа 35.91
-
EUR
Покупка 36.33Продажа 38.11
- Актуальное
- Важное