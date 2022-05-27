Россия и Китай заблокировали введение новых санкций ООН против КНДР

Об этом сообщает Reuters.

Такая ситуация впервые публично расколола Совбез ООН с тех пор, как она начала систематически наказывать Пхеньян за развитие ядерной программы.

Все остальные 13 членов Совбеза проголосовали за подготовленную США резолюцию, в которой предлагается запретить экспорт табака и нефти в Северную Корею. Также новый документ внес бы в "черный список" хакерскую группу Lazarus, которая, по информации США, связана с Северной Кореей.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала это голосование "разочарование дня", отметив в своем выступлении, что Северная Корея совершила уже шесть запусков межконтинентальных ракет в текущем году и "активно готовится к проведению ядерных испытаний".

В последние 16 лет Совет Безопасности ООН постоянно и единогласно усиливал санкции, чтобы прекратить финансирование программ ядерного оружия и баллистических ракет Пхеньяна. В последний раз были ужесточены санкции против Северной Кореи в 2017 году.

Китай и Россия настаивают на ослаблении санкций вроде бы по гуманитарным соображениям.

"Введение новых санкций против КНДР - это путь в тупик", - заявил в Совете посол России в ООН Василий Небензя.

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что дополнительные санкции против Северной Кореи не помогут и приведут только к "негативным последствиям и эскалации конфронтации".

Генеральная Ассамблея ООН теперь будет обсуждать Северную Корею в течение следующих двух недель в соответствии с правилом, которое требует от 193 членов органа собираться каждый раз, когда в Совете Безопасности накладывается вето одним из пяти постоянных членов - Россией, Китаем, Соединенными Штатами, Францией или Великобританией.

25 марта стало известно, что Северная Корея разработала новую межконтинентальную баллистическую ракету.

В среду, 25 мая, КНДР запустила сразу три баллистических ракеты. Они были выпущены из района Сунана близ Пхеньяна.

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