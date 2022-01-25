Россия и Китай провели совместные военно-морские учения в Аравийском море

Об этом сообщает Минобороны РФ.



Как отметили в министерстве, в ходе учения "российские и китайские корабли отработали тактическое маневрирование, организацию осмотра и провели операцию по освобождению условно захваченного судна, в качестве которого использовался танкер "Борис Бутом".



В учениях "Мирное море-2022" задействовали российский палубный вертолет, с помощью которого военные отработали доставку условно раненого человека с российского корабля на китайский.



От российской стороны в маневрах участвовал отряд кораблей Тихоокеанского флота: ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль (ВПК) "Адмирал Трибуц" и крупный морской танкер "Борис Бутома".



Военно-морские силы Китая представил ракетный эсминец "Урумчи" и корабль комплексного снабжения "Тайха".





Напомним, 24 января Россия вывела на обучение 20 боевых кораблей в Балтийском море.