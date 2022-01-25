Россия и Китай провели совместные военно-морские учения в Аравийском море
Корабли России и Китая провели совместные учения в западной части Аравийского моря
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как отметили в министерстве, в ходе учения "российские и китайские корабли отработали тактическое маневрирование, организацию осмотра и провели операцию по освобождению условно захваченного судна, в качестве которого использовался танкер "Борис Бутом".
В учениях "Мирное море-2022" задействовали российский палубный вертолет, с помощью которого военные отработали доставку условно раненого человека с российского корабля на китайский.
От российской стороны в маневрах участвовал отряд кораблей Тихоокеанского флота: ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль (ВПК) "Адмирал Трибуц" и крупный морской танкер "Борис Бутома".
Военно-морские силы Китая представил ракетный эсминец "Урумчи" и корабль комплексного снабжения "Тайха".
- Напомним, 24 января Россия вывела на обучение 20 боевых кораблей в Балтийском море.
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