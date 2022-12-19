Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения
РФ и Китай объявили о проведении совместных военно-морских учений с 21 по 27 декабря. Указанная цель – "укрепление военно-морских отношений между странами"
Об этом сообщает Reuters .
Россия заявила, что в учениях примут участие четыре корабля, среди них - ракетный крейсер "Варяг". С китайской стороны будет шесть кораблей, а также самолеты и вертолеты из обеих стран.
"Основная цель – укрепить военно-морские отношения РФ и Китая, поддержание мира и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона", – заявило министерство обороны России.
Российские корабли вышли в понедельник из порта Владивостока.
Совместные военно-морские учения проводятся ежегодно с 2012 года. В этом году они будут содержать артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море.
- Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский отметил, что Китай пользуется ослаблением России и изоляцией от Запада.
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