Россия и Китай отказались обсуждать на Совбезе ООН запуск ракет КНДР

Об этом пишет Reuters .

После того как Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты над Японией, США официально предложили созвать для обсуждения этой ситуации Совбез ООН. Запрос поддержали Великобритания, Франция, Албания, Норвегия и Ирландия.

"Мы должны ограничить возможности КНДР продвигать свои незаконные программы баллистических ракет и оружия массового уничтожения", – написала в твиттере посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Китай и Россия отказались от публичного обсуждения и заявили, что реакция Совета Безопасности должна способствовать смягчению ситуации на Корейском полуострове.

"Пока непонятно, будет ли Совбез собираться публично или за закрытыми дверями в среду. Дипломаты говорят, что любые значимые действия со стороны Совбеза маловероятны", - говорится в материале.

Отмечается, что многие годы США запрещали Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. Также они усиливали санкции против Пхеньяна в попытке прекратить финансирование программ по испытанию этого оружия. В последнее время Россия и Китай, обладающие правом вето, предложили ослабить санкции против КНДР и вернуться с ней к заторможенным международным переговорам.

1 октября КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности по Восточному морю в ответ на совместные учения Южной Кореи, США и Японии.

Утром 4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией.