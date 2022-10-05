Россия и Китай отказались обсуждать на Совбезе ООН запуск ракет КНДР
Россия и Китай выступили против обсуждения недавних ракетных запусков КНДР над Японией на Совбезе ООН
Об этом пишет Reuters .
После того как Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты над Японией, США официально предложили созвать для обсуждения этой ситуации Совбез ООН. Запрос поддержали Великобритания, Франция, Албания, Норвегия и Ирландия.
"Мы должны ограничить возможности КНДР продвигать свои незаконные программы баллистических ракет и оружия массового уничтожения", – написала в твиттере посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Китай и Россия отказались от публичного обсуждения и заявили, что реакция Совета Безопасности должна способствовать смягчению ситуации на Корейском полуострове.
"Пока непонятно, будет ли Совбез собираться публично или за закрытыми дверями в среду. Дипломаты говорят, что любые значимые действия со стороны Совбеза маловероятны", - говорится в материале.
Отмечается, что многие годы США запрещали Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. Также они усиливали санкции против Пхеньяна в попытке прекратить финансирование программ по испытанию этого оружия. В последнее время Россия и Китай, обладающие правом вето, предложили ослабить санкции против КНДР и вернуться с ней к заторможенным международным переговорам.
- 1 октября КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности по Восточному морю в ответ на совместные учения Южной Кореи, США и Японии.
- Утром 4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией.
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