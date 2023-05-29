Об этом в эфире Эспрессо заявил политтехнолог Тарас Загородний.

"Россия нервничает, потому что Украина уехала по странам Африки. Раньше мы ею не занимались, а здесь оказалось, что страны Африки очень зависят от украинского продовольствия. Это очень беспокоит местных лидеров. Из-за роста цен и отсутствия продовольствия можно и власть потерять. Украина, используя эти рычаги, намекает африканцам, что они наиболее заинтересованы в скорейшем завершении войны, поэтому они должны прилагать усилия для этого и помочь нам. Лавров и другие деятели нервничают, потому что это уменьшение влияния РФ на территории Африки. Также нервничает Китай из-за появления нового игрока на континент - речь идет об Украине", - считает он.