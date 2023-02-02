Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время видеобрифинга.

"Мы настойчиво добивались в Совете Безопасности решений, осуждающих действия КНДР. Как известно, и Китай, и Россия последовательно защищают Северную Корею от решений Совета Безопасности ООН. Они имеют право вето, и они воспользовались этим правом", - отметила она.

Остальные 13 членов Совбеза ООН сохраняют последовательную позицию и намерены добиться ответной реакции с осуждением действий Северной Кореи.

"Мы продолжим работать над этим, особенно когда мы видим, что КНДР проводит все большее испытание", - добавила Томас-Гринфилд.

Ранее США передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российской ЧВК Вагнера для применения в войне против Украины.

Сестра же северокорейского лидера Ким Йо Чжон осудила военную помощь США Украине и заявила, что КНДР "всегда будет стоять на одном поле боя с российской армией".

Впоследствии Северная Корея отрицала данные о поставках оружия в РФ, а также предупредила США о "нежелательных последствиях", если они будут распространять такие "слухи".

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