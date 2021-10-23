Россия и Китай не будут создавать единый фронт против Запада из-за ряда разногласий, - Брайза

Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.



"Сотрудничество Китая и России прекрасно видно в Совете Безопасности ООН. Они действуют совместно, блокируя любые инициативы США и союзников. Конечно Россия и Китай сотрудничают с 2014 года в сфере энергетики, когда было объявлено о Транссибирском газопроводе. Но не стоит думать, что эти две страны могут выступить одним единым фронтом. Ведь у России и Китая очень много разногласий", - пояснил Брайза



Брайза заметил, что в России есть большой страх по Сибири, а также между Москвой и Пекином есть большая конкуренция по контролю над транспортными путями через Азию в Европу. По мнению Брайзы, также между Россией и Китаем растет большое напряжение в отношении Центральной Азии, где Китай не только усиливает свое экономическое влияние, но и уже занимается вопросами безопасности.



"Китай имеет безопасностное присутствие в Центральной Азии. Это очень беспокоит Россию. Так что да, Китай и Россия сотрудничают больше, чем до 2014 года. Но думаю не на таком уровне, о котором предупреждал Бжезинский. Думаю, что синхронизации российской и китайской международной политики как угроза для Запада сейчас очень маловероятна", - добавил Брайза.



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