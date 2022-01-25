Россия и Китай хотят перейти к новой карте мира, - Климкин
Россия и Китай планируют перейти к новой карте мира, где страны будут делиться на сферу доминирования и сферу влияния
Об этом рассказал эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV.
"Россия и Китай хотят перейти к новой карте мира", - сказал он.
Климкин рассказал, что РФ и Китай планируют, чтобы она делилась на страны сферы "доминирования" и сферы "влияния".
"По кремлевскому сценарию мы (Украина, - ред.) должны быть отнесены к сфере доминирования России, а страны Варшавского договора, новые страны-члены НАТО - к сфере влияния", - уточнил экс-министр.
По его словам, "доминирование" означает, что страна имеет последнее слово, принимает окончательное решение, а "сфера влияния" – идут консультации и возможность влияния на потенциальные решения.
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