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Россия и Иран расширили свое стратегическое партнерство с 24 февраля: как это повлияет на США и их союзников

12 августа, 2022 пятница
06:59
Мир Иран

Россия и Иран расширили стратегическое партнёрство после начала полномасштабной войны в Украине. Их интересы совпадают в противостоянии США на Ближнем Востоке

Об этом говорится на сайте Института изучения войны - ISW.

Россия и Иран расширили свое стратегическое партнерство после того, как Россия ворвалась в Украину в феврале 2022 года. Высокопоставленные российские и иранские чиновники часто встречались в последние месяцы, чтобы усилить сотрудничество и подписать экономические и военные соглашения. Москва и Тегеран давно сотрудничают, когда их интересы совпадают, особенно в противостоянии США на Ближнем Востоке, но их последние действия подчеркивают более согласованные усилия по укреплению их партнерства", - говорится в сообщении.

Известно, что Путин и Ибрагим Райси общались не менее четырех раз с начала вторжения - это больше, чем их коммуникация с большинством других лидеров.

"Путин посетил Тегеран в июле 2022 года стал его первой заграничной поездкой за пределы территории бывшего Советского Союза с начала войны. Эти взаимодействия показывают углубление и потенциально более сбалансированные отношения, в которых Россия больше не является господствующей стороной. Это партнерство, вероятно, бросит вызов интересам США и их союзников в Европе, на Ближнем Востоке и по всему миру", - добавляют в Институте.

Эксперты предполагают, что углубление этих связей будет угрожать интересам США и их союзников в Европе, на Ближнем Востоке и во всем мире. Иранская материальная поддержка может помочь России в военных достижениях в Украине и Восточной Европе. Со своей стороны, РФ поддержит военную космическую программу и военно-воздушные силы Ирана, что увеличит угрозу для США и их партнеров.

"Ужесточение контроля и влияния Ирана в Сирии позволит КСИР (Корпус стражей Исламской революции, -ред.) из Сирии эффективнее угрожать военным базам США на Ближнем Востоке и нашим региональным партнерам, таким как Израиль и Турция. Наконец, Москва и Тегеран, вероятно, используют свои углубляющиеся экономические связи для смягчения санкций США", - подчеркнул в ISW.

Кроме того, российско-иранские связи окажут влияние на Украину, ведь Тегеран предоставляет оружие и, вероятно, проводит кибератаки для поддержки российского вторжения.

"Иран согласился предоставить России некоторые из своих самых совершенных военных беспилотников, таких как Shahed-129 и Shahed-191, для использования в Украине. 5 августа высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Кремль получил 46 беспилотников, а западные СМИ указали, что Иран может предоставить в общей сложности до 300", - добавляют в ведомстве.

Также известно, что некоторые россияне сейчас находятся в Иране для обучения по пользованию беспилотниками.

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Россия
Иран
война с Россией
кибератаки
США
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