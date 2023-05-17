Россия и Иран договорились о строительстве железнодорожного коридора, конкурирующего с Суэцким каналом
Россия и Иран 17 мая подписали соглашение о строительстве железнодорожного коридора, который будет конкурировать с Суэцким каналом как основной мировой торговый путь
Об этом пишет Reuters .
За подписанием соглашения по видеосвязи наблюдали президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрахим Раиси.
Железная дорога Решт - Астара рассматривается как важное звено в коридоре, предназначенном для соединения Индии, Ирана, России, Азербайджана и других стран железными дорогами и морем.
"Уникальная транспортная артерия Север - Юг, частью которой станет железная дорога Решт - Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки", – заявил Путин.
Он также сказал, что железная дорога протяженностью 162 км вдоль побережья Каспийского моря поможет соединить российские порты на Балтийском море с иранскими портами в Индийском океане и Персидском заливе.
"Несомненно, это соглашение является важным и стратегическим шагом в направлении сотрудничества между Тегераном и Москвой", - сказал Раиси.
- Ранее СМИ писали, что Иран доставляет боеприпасы России по Каспийскому морю.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.19
Покупка 37.19Продажа 37.76
-
EUR
Покупка 40.41Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное