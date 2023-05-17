Об этом пишет Reuters .

За подписанием соглашения по видеосвязи наблюдали президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрахим Раиси.

Железная дорога Решт - Астара рассматривается как важное звено в коридоре, предназначенном для соединения Индии, Ирана, России, Азербайджана и других стран железными дорогами и морем.

"Уникальная транспортная артерия Север - Юг, частью которой станет железная дорога Решт - Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки", – заявил Путин.

Он также сказал, что железная дорога протяженностью 162 км вдоль побережья Каспийского моря поможет соединить российские порты на Балтийском море с иранскими портами в Индийском океане и Персидском заливе.

"Несомненно, это соглашение является важным и стратегическим шагом в направлении сотрудничества между Тегераном и Москвой", - сказал Раиси.