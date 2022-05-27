Россия и Иран договариваются, как вместе выживать под санкциями
Иран собирается заключить соглашения с Россией и поставлять технологии в обмен на сырье
Об этом сообщает Independent.
Тегеран заявляет, что поговорит с Москвой о поставках ей автомобильных запчастей и топливных турбин в обмен на сырье.
Издание со ссылкой на The New York Post отмечает, что и Россия, и Иран пострадали от серьезных международных санкций, и им тяжело импортировать жизненно важные материалы, необходимые для поддержки их экономики.
Но, по словам иранского министра Резы Фатеми Амина, Тегеран может заключить соглашения с Москвой по закупке продукции металлургической и горнодобывающей промышленности.
- Отметим, что в Евросоюзе верят , что консенсус по поводу очередного пакета санкций против РФ удастся достичь до саммита ЕС 30-31 мая.
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