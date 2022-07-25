Об этом в эфире Эспрессо заявила народная депутат от "Голоса" Инна Совсун.

"Я переживаю за судьбу законопроекта о нацменьшинствах, потому что мы знаем, насколько Россия и друзья Путина включатся в эту дискуссию. Здесь будет очень бурная дискуссия. Надо сказать основные положения, что собственно хочет достичь президент в этом законопроекте, каким образом правительство видит его модель и начинать об этом говорить заранее, а не так, что потом появятся недоработанные идеи и поднимут волну и будет непонятно, в чем конечная цель. Вот этот вопрос по национальным меньшинствам будет очень болезненным", - сказала нардеп.

Она подчеркнула, что в Украине после победы должна пройти перепись населения.

"Спросить, какой процент людей идентифицируют себя как россияне и тогда объяснять Еврокомиссии, что у нас закрываются школы с русским языком обучения, потому что люди перестают идентифицировать себя как россияне", - добавила нардеп.

Совсун считает, что диалог с партнерами будет более спокойным, в том числе и теми, которые до недавнего времени отказывались признавать исторические реалии, имперское влияние России и то, откуда в Украине взялось такое количество русскоязычных внутри общества.

"Здесь я уверена, что перепись после победы очень во многом поможет успокоить эту дискуссию и вывести ее в рациональное русло, насколько это будет возможно", - подытожила она.