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Главная война с Россией Россия и дальше будет продолжать попытки захвата Киева, Харькова и других городов, - Кабакаев
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Россия и дальше будет продолжать попытки захвата Киева, Харькова и других городов, - Кабакаев

30 мартa, 2022 среда
09:00
война с Россией Семен Кабакаев

Военнослужащий ВСУ Семен Кабакаев считает, что не нужно смотреть на политические переговоры, нужно быть готовыми к худшему варианту

Такое мнение он высказал в эфире Espreso.TV.

“Надо сразу сказать, никто не забирает технику и не едет обратно в сторону Беларуси, никто войска не снимает. Войска не отходят. Россияне продолжают сражаться по всем направлениям. Я не могу согласиться с тезисом, что они уходят от Киева. Мы продолжаем вести жесткие бои, идут серьезные дуэли, арт дуэли, работающие ракетами. Враг не отходит от Киева. В определенных населенных пунктах мы одерживаем тактические победы, но это не потому, что он убегает, а потому что наши подразделения делают свою работу”, - заявил Кабакаев.

Военнослужащий добавил, что нужно готовиться к худшему варианту всегда, враг может отойти перегруппироваться и снова ударить.

“Мы должны быть готовы к худшему варианту, они попытаются совершить прорывы и уже несколько попыток было. Ничем они не завершились, никуда не продвинулись. Наши ребята как стояли на тех рубежах, которые мы заняли, так и стоят. В России идет полноценная мобилизация, большая часть их элитных отрядов уничтожена, или они понесли потери. Им нужно живой силой попытаться задавить нас. Не надо смотреть на политические переговоры, нужно быть готовыми, что россия и дальше будет продолжать попытки захвата Харькова, Киева и других городов”, - подытожил Кабакаев.

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Харькв
война
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