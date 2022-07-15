Россия и дальше будет обстреливать города Украины ракетами из-за собственной слабости перед ВСУ, - Чалый

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Такая террористическая тактика останется у россиян. Они и дальше будут обстреливать города Украины ракетами. Это касается не только областных центров, но и Киева тоже. Хотя мы улучшаем свою противовоздушную оборону, нужно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - пояснил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что россияне избегают равного боя с украинскими военными

"Это циничная война. Для россиян ракетные обстрелы наших городов являются составной частью войны. Так они хотят запугать украинцев. Их военные пытаются избегать боев с ВСУ и обстреливают наши города. К сожалению, это будет продолжаться, но не вечно. Поскольку запасы такого вооружения в россиян не безграничный", - добавил он.

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