Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в начале 2022 года
Президент РФ Владимир Путин заявил о планах провести совместные российско-белорусские военные учения в феврале-марте 2022 года
Об этом Путин сообщил во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в среду, 29 декабря, передает ТАСС.
По словам президента РФ, совместные с Беларусью военные учения проведут в феврале или марте 2022 года.
В ходе переговоров Александр Лукашенко попросил Путина не останавливать сотрудничество в военной отрасли и военно-производственной сфере.
"Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров обучения наших ребят, в первую очередь, новым образцам военной техники, которые мы в России закупаем", - сказал самопровозглашенный президент Белоруссии.
Как отметил Лукашенко, сейчас рассматривается его предложение провести совместные с Россией учения на территории Белоруссии. Он добавил, что это пойдет на пользу белорусско-российским отношениям.
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