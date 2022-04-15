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Россия и Беларусь остались без Konica, Minolta и Linux, - Минцифры

15 апреля, 2022 пятница
22:04
Экономика

Цифровая блокада страны-агрессора и ее приспешника продолжается

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Санкции технологических компаний отбросят Россию на 30 лет назад в развитии. За что мы им и спасибо", - написал чиновник и привел перечень компаний, отказавшихся от сотрудничества с воинственными соседями Украины:

  • CD Projekt Red приостанавливает сотрудничество с российскими и белорусскими компаниями. Ранее польская студия приостановила продажу своих игр на территории двух стран.
  • Kurokesu UAB прекратила поставки в РФ. Компания Kurokesu из Литвы приняла решение прекратить поставки всей продукции в Россию и Белоруссию. Kurokesu разрабатывает камеры научного уровня и промышленные камеры для дронов, роботов, приложений машинного зрения или обычного потребительского использования.
  • Hostinger International Ltd приостановила работу с российскими пользователями. Литовская компания Hostinger приостановила все продолжения аккаунтов и покупок с подключением к России и Беларуси, а также прекратила обработку валюты и платежей в рублях. Hostinger – поставщик вебхостинга и регистратор доменов в Интернете.
  • Konica Minolta Holdings Inc прекратила сделки в России. Компания Konica Minolta приостановила внутренние операции между европейской штаб-квартирой и российским подразделением. Konica Minolta – один из ведущих мировых производителей фотокопиров, факсовых аппаратов, лазерных принтеров, медицинского фотооборудования, оптических компонентов и измерительного оборудования.
  • SUSE Software Solutions Germany GmbH прекратила продажи в Россию. Немецкая компания SUSE по разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом приостановила все прямые продажи России. Компания разрабатывает и продает продукты Linux бизнес-клиентам.

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война с Россией
санкции
Михаил Федоров
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