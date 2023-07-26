Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Россия и Беларусь не получили от МОК приглашения на Олимпиаду-2024

Россия и Беларусь не получили от МОК приглашения на Олимпиаду-2024

26 июля, 2023 среда
14:57
Спорт

Национальные олимпийские комитеты РФ и Беларуси не получили от МОК приглашения к участию в летних Олимпийских играх-2024 в Париже

Об этом сообщает Международный олимпийский комитет .

Приглашения на Игры-2024 за год до их старта получили 203 страны. В списке не оказалось России и Беларуси, не попавших к участникам Олимпиады в Париже из-за полномасштабной агрессии против Украины. МОК заявил, что позже рассмотрит возможность участия в соревнованиях в Париже отдельных российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Гватемала не получила приглашение на Олимпиаду из-за приостановки ее членства в МОК.

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры. По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024, от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, "не соответствует миссии МОК".

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК, выступающий за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ. В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее клеветой. Впоследствии в Латвии сообщили , что страна не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 вместе с россиянами и белорусами, если на момент игр в Украине будет продолжаться война.

В феврале Олимпийский совет Азии принял решение об участии спортсменов из России и Беларуси в Азиатских играх без предварительных консультаций с 45 странами, которые на них выступят. В совете объяснили, что 500 спортсменов из Беларуси и РФ не будут участвовать в розыгрыше медалей и не будут получать награды. Также OCA пообещала обеспечить, чтобы азиатские спортсмены не попали в невыгодное положение в борьбе за лицензии на Олимпиад-2024.

20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Беларуси от Олимпиады поддержали 34 страны. Уже 21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр. Президент МОК Томас Бах заявил , что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Беларуси. В апреле президент ПАСЕ Тини Кокс назвал недопустимым участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 из-за войны РФ против Украины.

22 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала МОК не допускать спортсменов из Беларуси и РФ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году даже под нейтральным флагом.

23 июля Вадим Гутцайт заявил, что Украина рассматривает вопрос об отказе от бойкота спортивных соревнований, в которых примут участие россияне и белорусы под нейтральным флагом.

Россия
Белорусь
санкции против России
Война с Россией
Читайте также:
26 июля, 2023 среда
Черноморский флот РФ направил корвет на перехват торговых судов в море, - британская разведка
генератори
25 июля, 2023 вторник
"Зима может быть более сложной, чем прошлая": эксперт по энергетике призвал украинцев готовить павербанки и генераторы
25 июля, 2023 вторник
Водителю, сбившему троих военных на блокпосте в Киеве, сообщили о подозрении
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.55
  • EUR
    Покупка 40.83
    Продажа 41.82
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
26 июля
16:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Поймать предателя. Что не так с подозрениями Мураеву и Рабиновичу?
15:45
Обновлено
На побережье Николаевщины и Одесчины сдетонировали мины
15:35
Послы ЕС согласовали введение дополнительных санкций в отношении Беларуси
15:22
РФ готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря
15:05
Эксклюзив
РФ штурмует три направления, ВСУ остаются на своих рубежах и наносят значительные потери, - глава Купянского РВА
14:58
В Латвии заблокировали три сайта, распространявших пропаганду РФ
14:54
Эксклюзив
Силы обороны находятся в Бахмуте и оттуда выдавливают врага, - заместитель командира батальона "Свобода" Назаренко
14:49
Без права внесения залога: суд арестовал на 2 месяца водителя, насмерть сбившего военного на блокпосте в Киеве
14:33
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:09
В России объявили в розыск украинскую телеведущую Наталью Мосейчук
14:06
OPINION
Новый куплет украинско-польской песни Путина
14:01
Самый быстрый и бюджетный: россияне закрыли еще один коридор для выезда из ВОТ
13:57
"Мир должен реагировать на позорные судилища": Лубинец о "процессе" над бойцами батальона "Айдар" в РФ
13:56
Партнерский материал
Slots City Foundation начинает новый проект – бесплатный ремонт дронов для военных совместно с благотворительным фондом VOL
13:38
В госдуме РФ предложили пересмотреть дату начала Второй мировой войны
13:22
В Одесской области пограничники не дали вывезти за границу скрипку Страдивари
13:17
СБУ задержала мужчину, который под видом студента собирал данные об обороне Киевщины
13:09
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 18-24 июля: на фронте идет размен контрнаступлениями. У ВСУ есть успехи и потери
13:06
путин шойгу автомат
Шойгу встретился с министром обороны КНДР и рассказал об укреплении военного сотрудничества между странами
12:48
С начала полномасштабного вторжения правительство выделило более 25 млрд грн на восстановление Украины
12:43
Есть усиление для системы ПВО, его направят туда, где сейчас больше всего нужно, - Зеленский
12:42
Правительство в этом году выделило 40 млрд грн на производство украинских беспилотников, - Шмыгаль
12:35
Инфографика
Курс валют на 26 июля: гривна несколько ослабла по отношению к евро и доллару
12:31
Обновлено
Молдова сократит количество российских дипломатов из-за расследования о шпионаже
12:27
Благословлял российских военных, а затем бежал в РФ: СБУ сообщила о подозрении экс-митрополиту епархии УПЦ МП в Сумской области
12:26
Эксклюзив
"Может остаться на месте": арт-обозреватель Эспрессо Чиченина отреагировала на провал отставки Ткаченко в комитете Рады
12:22
Эксклюзив
Глен Грант
Коллективный Запад не рассматривает вариант участия в войне, - британский полковник Грант
12:18
Хун Сен
После 38 лет в должности: премьер-министр Камбоджи объявил об отставке
12:01
OPINION
Юрий Бутусов
О ненаказанной государственной измене
11:44
В Японии рекордно сократилось количество населения и вырос наплыв иностранцев
11:38
СБУ объявила подозрение информатору РФ, готовившему удары по железнодорожным мостам Николаева
11:24
Комитет ВР не поддержал отставку Ткаченко с должности министра, - Княжицкий
11:10
Вадим Рабинович
Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене
11:08
Тайные соглашения с Россией помогают КНДР финансировать ядерную программу, - Bloomberg
11:06
Обзор
Россияне стреляют без остановки на северо-востоке, а Кремль повысил призывной возраст. Акценты мировых СМИ 26 июля
11:02
У побережья Нидерландов загорелось судно с автомобилями: один человек погиб, есть пострадавшие
10:52
СБУ и ГБР провели обыски у нардепа Аристова из-за его визита на Мальдивы
10:44
Месси сделал дубль во втором матче за "Интер Майами"
10:44
Пресс-релиз
Фонд "Мрия" начал программу "Образовательная поддержка" для детей павших воинов и пленных украинцев
10:39
На международной выставке представили украинский морской дрон MAGURA V5
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV