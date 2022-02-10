Россия и Беларусь начали масштабные военные учения возле границ Украины

Об этом сообщает министерство обороны РФ.



Отмечается, что к учениям привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ и вооруженных сил Беларуси.



"Практические действия войск (сил) проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесневский, Брестский, Осиповичский и на отдельных участках территории Республики Беларусь. Также задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи", - говорится в сообщении.



Минобороны РФ не называет количество военных и техники, вовлеченных в учения. В заявлении отмечается, что их численность "не превышает определенные параметры, подлежащие уведомлению".

