Россия и Беларусь начали масштабные военные учения возле границ Украины
10 февраля в Беларуси начались совместные с РФ военные учения "Союзная решимость-2022" вблизи украинских границ, которые продлятся до 20 февраля
Об этом сообщает министерство обороны РФ.
Отмечается, что к учениям привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ и вооруженных сил Беларуси.
"Практические действия войск (сил) проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесневский, Брестский, Осиповичский и на отдельных участках территории Республики Беларусь. Также задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ не называет количество военных и техники, вовлеченных в учения. В заявлении отмечается, что их численность "не превышает определенные параметры, подлежащие уведомлению".
- Напомним, Лукашенко заявил, что военные учения из РФ пройдут на западных и южных границах страны. Впоследствии в Министерстве обороны Беларуси заявили, что после совместных учений "Союзная решительность - 2022" в феврале войска РФ покинут территорию страны.
- Беларусь на заседании Совбеза ООН заявила , что совместные учения с Россией носят оборонный характер и не создают угрозы для Украины и стран ЕС.
- При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что разместит у украинской границы контингент армии.
- 2 февраля русские и белорусские военные начали первый этап проверки сил реагирования.
- В ответ на военное наращивание РФ в Беларуси президент США Джо Байден одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе . В НАТО было допущено увеличение военного присутствия в странах Балтии и Польши, если Россия покинет свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- Компания Bap Intel выложила в открытый доступ спутниковые снимки российского военного лагеря вблизи города Ричица в Беларуси примерно в 40 км к украинской границе.
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