Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларски Гаюн".

"Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, вероятно, цель была сымитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су", - говорится в сообщении.

Мониторинговая группа отмечает, что отличить взлет Су от МиГ крайне затруднительно без визуального наблюдения.

Известно, что вчера в Беларуси трижды фиксировали взлет самолета-разведчика и истребителей МиГ-31К. Однако последние два случая имели несколько странных совпадений. В частности, то, что самолеты не вернулись на аэродром Мачулищи, с которого вылетали.

"Гаюн" отмечает, что вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. В течение дня они совершали взлеты с аэродрома Мачулищи, и звук взлета был очень похож на МиГ-31К и А-50.