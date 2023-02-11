Россия и Беларусь начали имитировать вылеты истребителя МиГ-31К, - Гаюн
Россия и Беларусь начали имитировать вылеты истребителя МиГ-31К, вероятного носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал"
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларски Гаюн".
"Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, вероятно, цель была сымитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су", - говорится в сообщении.
Мониторинговая группа отмечает, что отличить взлет Су от МиГ крайне затруднительно без визуального наблюдения.
Известно, что вчера в Беларуси трижды фиксировали взлет самолета-разведчика и истребителей МиГ-31К. Однако последние два случая имели несколько странных совпадений. В частности, то, что самолеты не вернулись на аэродром Мачулищи, с которого вылетали.
"Гаюн" отмечает, что вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. В течение дня они совершали взлеты с аэродрома Мачулищи, и звук взлета был очень похож на МиГ-31К и А-50.
- Утром 10 февраля российская армия атаковала Украину ракетами : в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО. В Харьковском районе 8 человек получили ранения. В Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлетов российских МиГ-31К в Беларуси.
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