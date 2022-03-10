Россия и Беларусь на грани дефолта, - главный экономист Всемирного банка

Такой прогноз дала главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт в интервью Reuters, передает Эспрессо.TV .

По словам Рейнхарта, пока большинство мировых кредитных агентств еще не считают такой сценарий неотвратимым, но его вероятность стремительно растет.

Агентство Fitch во вторник снизило суверенный рейтинг России на шесть позиций, заявив, что дефолт неизбежен, поскольку санкции и торговые ограничения подорвали готовность РФ обслуживать долг. Около половины суверенных облигаций России в жесткой валюте принадлежат иностранным инвесторам, и 16 марта им предстоит выплатить 107 миллиардов долларов в виде купонных выплат по двум видам облигаций. Кроме того, у российских корпораций непогашенные международные облигации почти на 100 миллиардов долларов. Иностранным банкам россия и ее резиденты задолжали чуть более 121 миллиарда долларов.

"Я беспокоюсь о том, чего не вижу. Финансовые учреждения хорошо капитализированы, но их балансовые отчеты зачастую непрозрачны... Существует проблема дефолтов российского частного сектора", - считает Рейнхарт.

Напомним, МВФ согласовал экстренную помощь Украине в 1,4 миллиарда долларов.

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