Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга
Беларусь и Россия договорились об отмене роуминга на территории своего союзного государства
Об этом сообщает Интерфакс.
"Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих соглашений в области связи и информатизации, унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории союзного государства", - говорится в совместном заявлении премьеров.
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Также страны договорились признавать и обмениваться электронными документами и электронными подписями и предоставлять госуслуги в электронной форме.
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