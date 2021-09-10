Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга

Об этом сообщает Интерфакс.



"Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих соглашений в области связи и информатизации, унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории союзного государства", - говорится в совместном заявлении премьеров.



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Также страны договорились признавать и обмениваться электронными документами и электронными подписями и предоставлять госуслуги в электронной форме.

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