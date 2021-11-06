Россия и Беларусь договорились о создании единой символики

Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщают российские СМИ.

По его словам, соответствующая символика появится на всех документах Союзного государства России и Беларуси.

"Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Мы видим символ, который необходим. Многие общие документы будут сопровождать если не герб, то союзный символ", - сказал Мезенцев.

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В то же время он добавил, что о введении общей валюты пока речь не идет.

"Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет", – отметил Мезенцев.

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