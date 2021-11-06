Россия и Беларусь договорились о создании единой символики
Россия и Беларусь работают над созданием единой символики Союзного государства
Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщают российские СМИ.
По его словам, соответствующая символика появится на всех документах Союзного государства России и Беларуси.
"Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Мы видим символ, который необходим. Многие общие документы будут сопровождать если не герб, то союзный символ", - сказал Мезенцев.
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В то же время он добавил, что о введении общей валюты пока речь не идет.
"Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет", – отметил Мезенцев.
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