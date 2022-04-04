Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, - Денисова

Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.



Она сообщила о нахождении в плену украинских военнослужащих. Бойцов держали в поле, в яме или гараже. Периодически выводили по одному: избивали, стреляли у уха, запугивали.



"Ребят с острова Змеиный, которых на буксире доставили в Севастополь, местные репортеры начали использовать в целях пропаганды, рассказывая о гуманной российской власти, которая организовала доставку пленных домой. В то же время военнопленных вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке при температуре воздуха минус 20 градусов, в результате чего у многих ребят отморожение конечностей. К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку", - рассказала Денисова.



Как сообщила уполномоченная, такие действия со стороны РФ являются нарушением статьи 13 и 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Согласно договору, военнопленные всегда должны быть защищены, в частности, от актов насилия или запугивания, а также от обид и интереса публики.



"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины", - добавила Людмила Денисова.

3 апреля Денисова сообщила, что пленных нацгвардейцев из ЧАЭС морят голодом и не дают воды.