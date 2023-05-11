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Россия грозится прекратить существование "зернового соглашения"

11 мая, 2023 четверг
18:04
Мир

Россия требует выполнить ее условия для продления "зернового соглашения" и угрожает прекратить существование договоренностей

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает российское издание ТАСС.

По его словам, Россия выступает против расширения или продления "зернового соглашения" и сейчас "очень внимательно наблюдает за исправлением недостатков договоренностей". Он отметил, что если не будет гарантий для России, в частности, по экспорту аммиака, то инициатива "прекращает свое существование".

"Ведь инициатива, которая приносит выгоду только одной из сторон, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, конечно, прежде всего защищаем национальные интересы России", - добавил Вершинин.

  • 14 марта в МИД РФ предложили продлить "зерновое соглашение" на 60 дней. В свою очередь министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям, предусматривающим продление по меньшей мере на 120 дней.
  • 26 апреля Россия в очередной раз заблокировала Черноморский зерновой коридор. В результате блокировки судна не смогли покинуть украинские порты.
  • По состоянию на 8 мая в территориальных водах Турции инспекции ожидали 90 судов с украинской агропродукцией, поскольку Россия отказывается регистрировать и инспектировать их.
  • 9 мая инициатива возобновила работу в результате усилий Турции.
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