Россия грозится прекратить существование "зернового соглашения"

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает российское издание ТАСС.

По его словам, Россия выступает против расширения или продления "зернового соглашения" и сейчас "очень внимательно наблюдает за исправлением недостатков договоренностей". Он отметил, что если не будет гарантий для России, в частности, по экспорту аммиака, то инициатива "прекращает свое существование".

"Ведь инициатива, которая приносит выгоду только одной из сторон, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, конечно, прежде всего защищаем национальные интересы России", - добавил Вершинин.