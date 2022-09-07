Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Александр Старух.

"Приблизительно в 15:40 враг обстрелял "градом" Малую Токмачку Пологовского района. В одном из дворов находилось 8 гражданских людей, они в это время получали гуманитарную помощь. В результате обстрела 5 человек тяжело ранены, 3 убиты. Обстрел продолжается", - говорится. в сообщении.

Число раненых возросло до 7.

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