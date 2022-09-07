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Россия "градом" обстреляла двор в деревне в Запорожье. Три человека убиты
В Запорожской области в селе Малая Токмачка в результате российского обстрела погибли три человека
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Александр Старух."Приблизительно в 15:40 враг обстрелял "градом" Малую Токмачку Пологовского района. В одном из дворов находилось 8 гражданских людей, они в это время получали гуманитарную помощь. В результате обстрела 5 человек тяжело ранены, 3 убиты. Обстрел продолжается", - говорится. в сообщении.
Число раненых возросло до 7.
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