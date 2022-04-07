Россия готовится осуществить в Белгороде новые провокации, – Центр противодействия дезинформации

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.



"ЦПД при СНБО Украины подтверждает, что РФ готовит новые провокации в Белгороде и продолжает обвинять по всему Украину", – говорится в сообщении.



Согласно данным, 6 апреля мэр Белгорода Иванов сообщил об эвакуации всех школ города и области. По его словам, утром на электронную почту местного центра образования якобы поступило сообщение о минировании всех учебных заведений.



Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 4 апреля сообщал, что отдельные подразделения вооруженных сил России из состава воздушно-десантных войск перебрасываются в Белгород. 1 апреля была создана история с подрывом нефтебазы, опровергнутой группой журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team, доказав, что запуск крылатой ракеты произошел с территории России.



5 апреля появилась информация, что местные начали травить голубей, боясь их как "зараженных ссыльных из Украины". ЦПИ напоминает, что распространяемый роспропагандой фейк о биолабораториях в Украине ранее опроверг в интервью российским средствам массовой информации президент Украины Владимир Зеленский.

Российское министерство обороны также снова спекулирует выдумками о "химической атаке" со стороны Украины. На этот раз рассказывают о "планах" украинских спецслужб провести химическую атаку в Первомайском Харьковской области.

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