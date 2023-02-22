Россия готовится не к миру, а к новым войнам, - Столтенберг
На саммите стран Бухарестской девятки в Варшаве генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ готовится к новым войнам, а не к миру: нужно разорвать цикл российской агрессии
Генсек НАТО цитируется в Sky News.
Йенс Столтенберг заявил перед союзниками, что они не могут допустить, чтобы Россия в дальнейшем "раскалывала" европейскую безопасность. В частности, он утвердил, что через год после вторжения Путин не готовится к миру, а "к новым войнам".
Генеральный секретарь Альянса призвал оказать Украине поддержку, необходимую для победы, а затем обеспечить условия, чтобы это не повторилось.
"Мы видели российскую модель агрессии на протяжении многих лет", – сказал он, указывая на Грузию, Крым и восток Украины. "Мы не можем допустить, чтобы Россия продолжала разрушать европейскую безопасность. Мы должны разорвать этот цикл российской агрессии".
Также Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО никогда не были более сплоченными и они защитят "каждый дюйм территории партнеров".
- Напомним, ранее президент США Джо Байден на саммите стран Бухарестской девятки утвердил, что решение России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) – большая ошибка.
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