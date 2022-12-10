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Россия готовится к тотальной войне, - военный эксперт Грант

10 декабря, 2022 суббота
19:00
война с Россией Владимир Путин

Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант считает, что Украина должна выйти на другой военный уровень и думать о долгосрочной перспективе

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Российского военного потенциала хватит на несколько лет. В этом нет никаких сомнений. В России есть люди, а также базовое оборудование для того, чтобы продолжать производить достаточное количество зарядов, чтобы держать Украину под давлением. Важно то, что Россия готовится к тотальной войне, а Украина - нет. Украина в достаточной степени все еще не сосредоточена на этой войне на правительственном уровне. Я думаю, что с украинской стороны все еще слишком много надежды на то, что все будет хорошо. Что Украина получит что-то от Америки, что получит ATACMS. Есть определенная нехватка планирования. Что украинцы будут делать, если не получат все эти вещи, а Россия будет продолжать и продолжать", - отметил Грант.

По словам военного эксперта, украинцы должны осознать, что это будет долгая война.

"Нужно готовить больше офицеров и людей к войне. Начать рассматривать все предприятия, чтобы предприятия производили оружие и военные системы, производили больше боеприпасов из собственных украинских ресурсов. Если Путин будет продолжать, то война может продолжаться еще очень долго. И люди должны быть готовы к этому, не лишая себя надежды. Даже когда вы выгоните оккупантов из Крыма, Россия может продолжать атаковать Харьков, или Сумы, или атаковать через Беларусь. Эта война так просто не закончится", - подчеркнул Грант.

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