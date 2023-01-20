Об этом в утренней сводке 20 января передает Генштаб ВСУ.

Так, на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Севастополь, вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.

В Новопскове на Луганщине оккупанты развернули "полевой госпиталь" на территории роддома

Отмечается, что враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных.

Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании Вагнера.

ВСУ поразили 29 районов скопления захватчиков и отразили атаки в районах 16 населенных пунктов

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 19 января, нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения врага и состав боеприпасов оккупантов.

Также украинские воины уничтожили три БПЛА типа "Ланцет-3".

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дилиевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожье.

Россия нанесла 9 ракетных и 23 авиационных удара по Украине в течение суток

Противник нанес за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвел более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.

Россияне наступают по двум направлениям, на четырех – обороняются

Враг основные усилия сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском – обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

Впрочем, под видом совместных с Беларусью учений, Россия наращивает авиационную группировку.

Враг обстрелял из артиллерии районы Тимофеевки Сумской области и Ветеринарного, Стрелкового, Зеленого, Старицы, Волчанска, Вильчи, Бударок, Красного Первого, Двуречной и Купянска в Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянское, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое, Стельмаховка и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Макеевки, Площадки, Краснопоповки, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку, Золотую Ниву, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки и Каменское.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Качкаровку, Республиканец, Тягинку, Ивановку, Новотягинку, Токаревку, Ингулец, Херсон, Благовещенское и Разлив.

Ранее Институт изучения войны спрогнозировал, что российское наступление на территорию Украины из Беларуси может быть в конце 2023 года, осенью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb