Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Российские террористы увеличили группировку в Черном море. Из 14 единиц кораблей, известно о 2 надводных и 2 подводных ракетоносителях. Суммарное снаряжение крылатыми ракетами "Калибр" может достигать 24.

"Вероятно, враг готовится к ракетным ударам. Будьте бдительны, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!", - говорится в заявлении ОК "Юг".

Утром 24 декабря представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал, что Россия вывела в Черное море 11 кораблей с суммарными возможным залпом в 20 ракет.

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