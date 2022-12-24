"Россия готовится к ракетным ударам": В Черном море маневрирует более 10 кораблей агрессора
По состоянию на вечер 24 декабря в Черном море маневрирует 14 российских кораблей, снаряженных крылатыми ракетами
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Российские террористы увеличили группировку в Черном море. Из 14 единиц кораблей, известно о 2 надводных и 2 подводных ракетоносителях. Суммарное снаряжение крылатыми ракетами "Калибр" может достигать 24.
"Вероятно, враг готовится к ракетным ударам. Будьте бдительны, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!", - говорится в заявлении ОК "Юг".
- Утром 24 декабря представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал, что Россия вывела в Черное море 11 кораблей с суммарными возможным залпом в 20 ракет.
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