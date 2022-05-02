Россия готовится к объявлению мобилизации на 9 мая, - Буданов
Глава главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что существуют признаки подготовки к мобилизации в РФ
Об этом он заявил в интервью НВ.
Буданов ответил на вопрос, планирует ли Россия объявить мобилизацию 9 мая.
"Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них налицо и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", - сказал он.
Глава разведки заявил, что Россия хочет одержать победу на Востоке Украины до этой даты.
"Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никоим образом они не успевают", - отметил Буданов.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая президент России Владимир Путин может объявить массовую мобилизацию россиян.
- В Министерстве обороны Украины не исключают сценарий, когда президент РФ Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию.
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