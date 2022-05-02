Россия готовится к объявлению мобилизации на 9 мая, - Буданов

Об этом он заявил в интервью НВ.

Буданов ответил на вопрос, планирует ли Россия объявить мобилизацию 9 мая.

"Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них налицо и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", - сказал он.



Глава разведки заявил, что Россия хочет одержать победу на Востоке Украины до этой даты.



"Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никоим образом они не успевают", - отметил Буданов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая президент России Владимир Путин может объявить массовую мобилизацию россиян.

В Министерстве обороны Украины не исключают сценарий, когда президент РФ Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию.